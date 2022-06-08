New York Times: США не имеют информации о потерях среди войск Украины

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8 июня 2022, 16:00

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Соединенные Штаты не имеют сведений о потерях среди Вооруженных сил Украины. На это, как передает ТАСС, указало издание The New York Times.

«New York Times со ссылкой на чиновников пишет, что США не имеют информации о потерях среди украинских войск», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Согласно данным NYT, Киев не хочет делиться с Западом сведениями, которые способны создать впечатление, что украинская сторона может проиграть.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что военные ВСУ пытаются не допустить котла в районах городов Артемовск, Лисичанск и Северодонецк и оказывают очень серьезное сопротивление.