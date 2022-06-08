Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Басурин: военные ВСУ пытаются не допустить котла Артемовск - Лисичанск - Северодонецк и оказывают очень серьезное сопротивление

, 15:05

Басурин: военные ВСУ пытаются не допустить котла Артемовск - Лисичанск - Северодонецк и оказывают очень серьезное сопротивление
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины пытаются не допустить котла в районах городов Артемовск, Лисичанск и Северодонецк и оказывают очень серьезное сопротивление. На это, как информирует Telegram-канал «Украина.ру», указал спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Украинские военные пытаются не допустить создания котла Артемовск - Лисичанск - Северодонецк и оказывают очень серьезное сопротивление — Басурин», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Также представитель Народной милиции отметил, что подразделения ДНР продвинулись в направлении Артемовска и Славянска.

Как сообщалось ранее в среду, член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что территория данного региона будет полностью освобождена.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram