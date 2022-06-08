Член Запорожской ВГА Рогов: войска Украины оставили попытки прорыва, область будет полностью освобождена

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8 июня 2022, 14:40 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинские войска оставили попытки прорыва, Запорожская область будет полностью освобождена. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил член региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

«Киев оставил попытки прорыва в Запорожской области, в его рядах паника, регион будет полностью освобожден, сказал РИА Новости член администрации области Рогов», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что киевская сторона вышла из переговорного трека и в настоящий момент не приходится говорить о возможности подготовки встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.