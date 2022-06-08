Захарова заявила, что Лондон должен решительнее пресекать участие своих граждан в событиях на Украине

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8 июня 2022, 17:02

Мария Захарова, MFA Russia/ Globallookpress.com

Власти Российской Федерации призвали Великобританию сильнее и чаще предотвращать участие своих подданных в боевых действиях на украинской территории. Такое заявление сделала сегодня, 8 июня, официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что британское посольство часто обращается в МИД РФ за информацией об арестованных в Донбассе наёмниках для прояснения их судьбы.

«Мы всегда чётко собеседникам указываем, что подобные случаи являются прямым следствием безответственной политики непосредственно Лондона, нацеленной на эскалацию ситуации на Украине», − цитирует ТАСС заявление спикера МИД России.

По словам чиновницы, искажение британскими пропагандистами и политиками ситуации в Донбассе и на Украине привело к плачевным последствиям: британские граждане решили, что «заработок на крови» на Украине не будет иметь никаких последствий.

«В этой связи вновь призываем Лондон в корне пересмотреть своё отношение к происходящему на Украине, отказаться от поддержки киевского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине», — заключила она.

Ранее стало известно, что заявления американских экспертов о том, что в результате спецоперации Украина может быть поделена на два государства - «по корейскому сценарию» - не более чем домыслы. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.