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Премьер-министр ЕЭК Малкина анонсировала встречу стран ЕАЭС в Минске 21 июня

, 16:44

Премьер-министр ЕЭК Малкина анонсировала встречу стран ЕАЭС в Минске 21 июня
ЕАЭС, MID_RF/ Twitter.com

Встреча глав правительств государств-участников Евразийского экономического союза запланирована на 21 июня в столице Белоруссии. Об этом в среду, 8 июня, заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

«Главы правительств обсудят введение маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, создание комиссии по кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности», − приводит слова чиновницы БЕЛТА.

Помимо этого, на повестке дня встречи будут методы пресечения нарушений общих правил конкуренции, развитие транспортной инфраструктуры, цифровизации экономики и таможенного сотрудничества.

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