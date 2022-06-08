Премьер-министр ЕЭК Малкина анонсировала встречу стран ЕАЭС в Минске 21 июня

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8 июня 2022, 16:44

ЕАЭС, MID_RF/ Twitter.com

Встреча глав правительств государств-участников Евразийского экономического союза запланирована на 21 июня в столице Белоруссии. Об этом в среду, 8 июня, заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

«Главы правительств обсудят введение маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, создание комиссии по кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности», − приводит слова чиновницы БЕЛТА.

Помимо этого, на повестке дня встречи будут методы пресечения нарушений общих правил конкуренции, развитие транспортной инфраструктуры, цифровизации экономики и таможенного сотрудничества.