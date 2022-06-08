Вучич заявил, что «с ужасом» смотрит на то, что происходит с энергетикой Европы из-за антироссийских санкций

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8 июня 2022, 16:54 Источник: ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Predrag Milosavljevic /globallook.com

Большие проблемы для Европы предстоящей зимой спрогнозировал президент Сербии Александр Вучич, выступая в среду в эфире телеканала Pink из Орхида, где проходит балканский саммит.

Он заявил, что уже сейчас «с ужасом смотрит на то, что происходит в энергетике». И предложил представить сценарий, при котором РФ по каким-либо причинам (отказ платить в рублях, например) прекратит поставки газа в Европу.

«В условиях недостатка газа взлетит цена на электричество, не будет электроэнергии достаточно даже в Швейцарии, не говорю о нас здесь, и ее неоткуда будет взять <...>, у всех будут проблемы», - сказал Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия из-за эмбарго не может ввозить российскую нефть, цена которой за баррель на 31 доллар дешевле, чем та, которую страна получает сейчас.

Вучич заявил, что зима будет «чрезвычайно трудной» и призвал балканские страны совместно решать энергетическую проблему.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Вучич согласовал выгодные для Сербии цены на российский газ.