Вучич рассказал, что «очень хорошо» поговорил с Путиным и согласовал выгодные для Сербии цены на российский газ

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29 мая 2022, 16:27 Источник: РБК

Президент Сербии Александр Вучич, IMAGO/Christian Spicker/globallook.com

В ходе телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича достигнута договоренность о поставках Белграду российского газа по выгодным для него ценам. Об этом рассказал сам сербский лидер, сообщило в воскресенье агентство Tanjug.

«Мы с Путиным очень хорошо поговорили», - приводит слова Вучича агентство.

Как сообщалось ранее, 31 мая истекает контракт на поставки «Газпромом» топлива в Сербию. В связи с этим Вучич возлагал большие надежды на разговор с российским лидером и намеревался договориться о «хорошей цене». Это ему удалось.

«Для нас самым важным вопросом является истечение газового соглашения 31 мая. Мы договорились об основных пунктах, которые очень благоприятны для Сербии», — сказал Вучич.

Он пояснил, что формула расчета цены на газ останется прежней — какой она была в последние три года. По ней Белград будет платить 310-408 долларов за тысячу кубометров российского газа.

«У Сербии будет безопасная зима», - пообещал Вучич.