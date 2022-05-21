Вучич собирается 25-26 мая поговорить с Путиным о новом контракте на поставки газа и рассчитывает на «хорошую цену»

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21 мая 2022, 19:58 Источник: ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич, IMAGO/Christian Spicker/globallook.com

Президент Сербии Александр Вучич планирует поговорить 25-26 мая с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу поставок российского газа и надеется на «хорошую цену». Об этом он рассказал в эфире телеканала TV-Pink в субботу.

Вучич заявил, что в переговорах с Россией по газу для Белграда важны три вещи: объемы, цена и надежность снабжения. С последним «до сих пор у нас не было проблем», подчеркнул сербский президент.

Он отметил, что экономика Сербии на 100% зависит от российского газа и выразил надежду, что удастся договориться с Москвой о «хорошей цене» - от 450 до 619 долларов за тысячу кубометров.

Текущий контракт о поставках в Сербию российского газа истекает 31 мая.

Ранее Вучич заявлял, что Белград платит высокую цену за отказ присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении России.