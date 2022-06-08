Захарова назвала нарушением норм международного права рестрикции Запада в отношении авиации

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8 июня 2022, 13:54 Источник: ТАСС

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что односторонние рестрикции западных стран в отношении гражданской авиации – это нарушение норм международного права.

Дипломат подчеркнула, что уже более трех месяцев сохраняются введенные Западом односторонние нелегитимные ограничительные меры в отношении российской авиаотрасли. Рестрикции, в частности, включают в себя закрытие воздушного пространства для авиакомпаний РФ. Вышеуказанные действия являются вопиющим злоупотреблением нормами международного воздушного права, среди которых ряд положений Конвенции о международной гражданской авиации от 1944 года.

Мария Захарова уточнила, что российская сторона привлекла внимание Международной организации гражданской авиации (ИКАО) к ограничениям полетов. Вышеуказанная тема будет обсуждаться на сессии организации, которая продлится до 24 июня текущего года.