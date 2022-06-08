Захарова назвала «пещерным методом» закрытие неба для самолета Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла закрытие воздушного пространства для самолета главы ведомства Сергея Лаврова "топорно-пещерным методом" продемонстрировать "солидарность" Европы.
Ранее Сергей Лавров не смог посетить Сербию, поскольку соседние с ней страны закрыли воздушное пространство для пролета воздушного судна руководителя российского МИД.
Мария Захарова обратила внимание на то, что заблокировать России контакты с другими странами невозможно, а также напомнила, что недавно состоялись визиты Сергея Лаврова в Азию и на Ближний Восток. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ добавила, что российская сторона круглосуточно поддерживает контакты с ближайшими соседями.