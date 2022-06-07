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Аргументы Недели Политика 13+

Посол в Белграде Боцан-Харченко заявил, что жители Сербии были возмущены срывом визита Лаврова в страну

, 11:45 Источник: РИА "Новости"

Посол в Белграде Боцан-Харченко заявил, что жители Сербии были возмущены срывом визита Лаврова в страну
флаг Сербии, Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что жители Сербии возмутились тем, что из-за действий Запада не смог состояться визит в страну министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Александр Боцан-Харченко подчеркнул в рамках беседы с журналистами, что жители Сербии очень любят Сергея Лаврова, он очень популярен и авторитетен в стране, поэтому его очень ждали. Посол уточнил, что российского министра потрясающе бы приняли, готовились различные мероприятия в честь его визита.

Напомним, ранее МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории запретили пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из РФ.

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