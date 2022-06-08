Шольц и Зеленский обсудили ситуацию вокруг Украины и проблему экспорта зерна

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8 июня 2022, 13:06 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/globallook.com

В среду состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца, главными темами которого стали поддержка Украины и проблема экспорта зерна, сообщил в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По словам Хебештрайт, канцлер рассказал украинскому президенту о подробностях своего телефонного разговора с Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном 28 мая. Главы государств также обсудили текущую ситуацию в Украине и проблему экспорта зерна.

«Они были едины во мнении, что нужно сделать все, чтобы сделать возможным экспорт зерна с Украины, прежде всего морским путем», - сообщил представитель кабмина ФРГ.

Накануне в ходе своего визита в Вильнюс, Шольц заявил, что готовность Белоруссии предоставить свою территорию для транзита украинского зерна не может стать причиной отмены санкций, введенных против нее.