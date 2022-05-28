Кабмин ФРГ: Шольц и Макрон в ходе переговоров с Путиным настаивали на немедленном прекращении огня

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28 мая 2022, 16:29 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, IMAGO/Fotostand /Reuhl/globallook.com

Во время субботнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер ФРГ Шольц и президент Франции Макрон призвали российского лидера к немедленному прекращению огня и выводу российских войск с территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

Комментируя итоги переговоров, представитель кабмина рассказал, что разговор состоялся по инициативе Шольца и Макрона и продолжался в течение 90 минут.

«Канцлер и французский президент при этом настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск», - сказал Хебештрайт.

Он также подчеркнул, что Макрон и Шольц призвали Путина к дипломатическому решению конфликта и прямым переговорам с Зеленским.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент в разговоре с французским и немецким коллегами «подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Киевом».