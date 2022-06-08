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WSJ: В США обсуждают снятие санкций с Белоруссии в обмен на транзит через ее территорию украинского зерна

, 10:32 Источник: ТАСС

WSJ: В США обсуждают снятие санкций с Белоруссии в обмен на транзит через ее территорию украинского зерна
Погрузка зерна. Фото: Hartmut Schmidt/globallook.com

В США все больше сторонников находит идея временной отмены санкции на поставку белорусских калийных удобрений в обмен на предоставление Белоруссией коридора для транзита украинского зерна. Об этом написала во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Как пишет издание, инициатива принадлежит части американских дипломатов и сотрудников ООН. Они предлагают транспортировать зерно из Украины через Белоруссию по железной дороге в Клайпеду, портовый город на берегу Балтийского моря.

Однако, по данным, газеты, у идеи немало противников. Против подобного решения проблемы экспорта украинского зерна выступает президент Украины Владимир Зеленский.  Ее также не поддерживают в Госдепартаменте США. С критикой такого варианта выступил также канцлер ФРГ Олаф Шольц. 

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