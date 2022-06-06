Зеленский заявил о неготовности Киева экспортировать зерно через Минск

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6 июня 2022, 20:03

Владимир Зеленский, гарант Украины, APUkraine/ twitter.com/ Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев не готов поставлять зерно в третьи страны через Минск.

«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объём. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», − цитирует слова украинского гаранта РИА Новости.

Ранее российский президент России Владимир Путин заметил, что украинское зерно имеет шесть направлений для экспорта, но выгоднее всего делать это через Белоруссию.