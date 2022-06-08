Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер в рамках брифинга перепутала Бразилию и Венесуэлу

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8 июня 2022, 10:10 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Yuri Gripas - Pool via CNP/globallook.com

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которая ранее заменила на вышеуказанном посту Джен Псаки, в рамках выступления перед журналистами в среду, 8 июня, перепутала Бразилию и Венесуэлу.

В ходе брифинга сотрудник одного из СМИ попросил Карин Жан-Пьер подтвердить сообщения о том, что глава Бразилии поставил условием своего участия в саммите Америк отсутствие ряда тем в повестке Джо Байдена. В частности, Жаир Болсонару хочет, чтобы глава США не подвергал критике вырубку лесов в Амазонии.

Пресс-секретарь Белого дома в ответ заявила, что Вашингтон продолжает признавать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, а также добавила, что представители политика не будут участвовать в официальной части саммита, однако получат возможность посетить мероприятия форума. Отметим, что о Венесуэле журналист не спрашивал.