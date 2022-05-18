В Белом доме не видят признаков того, что Китай оказывает России какую-либо поддержку в спецоперации

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18 мая 2022, 22:45 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Chris Kleponis/globallook.com

В администрации США не наблюдают признаков того, чтобы Китай оказывал материальную поддержку Российской Федерации в проведении военной спецоперации в Украине. Об этом сообщила на регулярном брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не видели свидетельств того, чтобы какая-либо материальная поддержка [со стороны Китайской Народной Республики] была передана России. Это по-прежнему так», - заявила она.

Ранее посол посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, выступая перед депутатами российской Госдумы, заявил, что Киев и Москва должны урегулировать свои отношения путем переговоров без участия третьих стран.