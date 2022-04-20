Посол КНР в Москве: Россия и Украина должны урегулировать конфликт на переговорах без вмешательства третьих стран

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20 апреля 2022, 19:43 Источник: ТАСС

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, Bai Xueqi/globallook.com

Киев и Москва должны урегулировать свои отношения путем переговоров без участия третьих стран. Такую позицию высказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, выступая в среду в Госдуме на заседании депутатской группы по связям с парламентом Китая.

«Выступаем за полноценное выполнение целей и принципов ООН, за мирное урегулирование путем переговоров между Россией и Украиной без вмешательства третьих стран», - заявил дипломат.

По его мнению, озабоченность России по поводу своей безопасности справедлива и должна быть учтена. Китай в этом вопросе исходит из того, что европейская безопасность неразделима, и что безопасность одной страны нельзя обеспечить за счет ущемления другой.

Чжан Ханьхуэй также прокомментировал обращения к Китаю «некоторых западных стран» с просьбой убедить Россию прекратить военную спецоперацию в Украине.

«Мы на это ответили: "Кто кашу заварил, тому и расхлебывать"», - сказал дипломат.

Ранее МИД Китая заявил, что КНР собирается и впредь укреплять стратегическое взаимодействие с Российской Федерацией, несмотря на изменчивость политической ситуации в мире.