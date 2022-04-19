МИД Китая: Пекин намерен и далее расширять стратегическое взаимодействие с Москвой

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19 апреля 2022, 11:26

МИД Китая, Olga Sokolova/ Russian Look

Китайская Народная Республика собирается и впредь укреплять стратегическое взаимодействие с Российской Федерацией, несмотря на изменчивость политической ситуации в мире. Такое заявление сделал заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн.

«Вне зависимости от изменений международной обстановки Китай, как и раньше, будет укреплять стратегическое взаимодействие и осуществлять взаимовыигрышное сотрудничество с Россией, а также совместно защищать общие интересы двух сторон», — цитирует китайского дипломата RT со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства.

Лэ Юйчэн одновременно подчеркнул намерение Пекина солидарно с Москвой выстраивать отношения между государствами нового типа и формировать «Сообщества единой судьбы человечества».

Отметим, накануне стало известно, что российско-китайские отношения испытываются на прочность поставками вооружения в Индию из РФ. В Дели заявили, что второй дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 прибыл досрочно и послужит весомым аргументом в решении территориальных споров с Пакистаном и КНР.