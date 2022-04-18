Индия, Китай - скорее вылетай: индийские СМИ сообщают о поставках С-400 из России

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18 апреля 2022, 16:03

Российско-китайские отношения испытываются на прочность поставками вооружения в Индию из РФ. В Дели заявили, что второй дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 прибыл досрочно и послужит весомым аргументом в решении территориальных споров с Пакистаном и КНР. Индийские власти расценивают действия России как дружественную поддержку и твёрдость курса в условиях санкционной западной политики.



Индийская пресса не предоставляет однозначной информации о дислокации новых ЗРК С-400. Одни источники сообщают о предстоящем размещении ракет на границе с Пакистаном, в штате Пенджаб, другие заявляют о линии разграничения воинских частей Индии и Китая в Гималаях. Эксперт Борис Волхонский в интервью «Независимой газете» пояснил, что США против поставок вооружений из России. Они хотят видеть Индию своим партнёром в противостоянии с Китаем и отговаривают её от сотрудничества с РФ.



На текущий момент Россия – ведущий поставщик оружия в страну, несмотря на снижение её доли с 70 до 49%. Сокращение объёма закупок и отказ от контракта на поставку вертолётов Ми-17В5 связаны с реализацией индийских программ импортозамещения. Тем не менее в Дели подчёркивают, что торговые и дружеские отношения с РФ незыблемы и санкции Запада на них повлиять не смогут.