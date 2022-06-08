Спикер МИД РФ Захарова: страны Запада не хотят рассматривать мирное урегулирование в качестве решения кризиса на Украине

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8 июня 2022, 09:52

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Страны Запада не желают рассматривать мирное урегулирование в качестве решения кризиса на Украине. На это, как передает ТАСС, указала Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Западные страны не хотят рассматривать мирное урегулирование в качестве решения кризиса на Украине, заявила Мария Захарова», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в среду, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов проинформировал, что референдум по присоединению к России пройдет в регионе в 2022 году.