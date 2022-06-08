Представитель ВГА Запорожской области Рогов: референдум по присоединению к России пройдет в регионе в 2022 году

Референдум по присоединению к Российской Федерации состоится в Запорожской области в 2022 году. Соответствующую информацию озвучил представитель региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
«Референдум в Запорожской области по вхождению в состав РФ пройдет в этом году, подготовка к нему начата и займет несколько месяцев, сообщил РИА Новости представитель администрации региона Рогов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, глава Республики Крым Сергей Аксенов высказал прогноз, согласно которому Херсонская и Запорожская области «стопроцентно» станут частью России.