Захарова призвала тщательно перепроверять и выверять все высказывания Зеленского

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8 июня 2022, 09:47 Источник: Радио Sputnik

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова утром в среду, 8 июня, заявила, что все высказывания, которые звучат из Киева, следует перепроверять.

Мария Захарова, комментируя сегодня в беседе с Радио Sputnik заявление Владимира Зеленского про возможность переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, подчеркнула, что слова президента Украины необходимо тщательно перепроверять и выверять.

Официальный представитель МИД РФ также заметила, что если в целом оценивать заявления украинского лидера, то речь явно идет о "кем-то написанных текстах".

Накануне издание Financial Times сообщило, что, по словам Зеленского, "победа должна быть достигнута на поле боя". В то же время глава Украины сообщил о готовности к проведению мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.