Зеленский пожаловался на недоверие российских жителей к нему и украинским СМИ

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7 июня 2022, 19:06

Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский взволнованно и с запинками отметил, что граждане России скептически относятся к украинским СМИ и его заявлениям. Возможные причины недоверия, в виде вбросов об «эвакуации» боевиков-террористов с «Азовстали» и прочих выдумок со стороны Украины гарант упоминать не стал.

«Не вижу, чтобы вы доверяли украинским медиа, россияне, и не вижу, чтобы они доверяли президенту Украины. Для них я другой совсем человек. Я считаю, что есть инструменты, как до них доносить информацию», − отмечает в своём комментарии Зеленский.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский опять заявил о своей готовности идти на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.