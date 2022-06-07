Financial Times: Зеленский опять заговорил о готовности к переговорам с президентом Путиным

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7 июня 2022, 17:52

Зеленский, APUkraine/ twitter.com/ Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский опять заявляет о своей готовности идти на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Информацию об этом во вторник, 7 июня, сообщает газета Financial Times.

Иностранные журналисты отмечают, Зеленский считает, что «победа должна быть достигнута на поле боя». Но это не мешает ему быть готовым к мирным переговорам с российским коллегой.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам, участник переговорной группы от России Леонид Слуцкий отметил, что никакие переговоры между Москвой и Киевом сейчас не ведутся. Депутат уверен, что к этому причастен Вашингтон.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в том же интервью газете Financial Times (Великобритания) заявил, что приоритетом для него являются люди. Чтобы избежать большого количества потерь, он не может принять решения о наступлении, проигрывая России в оснащении военной техникой.