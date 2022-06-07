Зеленский: Украина отстает от России в техническом оснащении и поэтому не может наступать

Аргументы Недели → Политика 13+

7 июня 2022, 16:07 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский во время поездки в Харьков. Фото: Ukrainian Presidential Office/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times (Великобритания) заявил, что приоритетом для него являются люди. Чтобы избежать большого количества потерь, он не может принять решения о наступлении, проигрывая России в оснащении военной техникой.

Зеленский общался с журналистами издания по видеоконференцсвязи. Он подчеркнул, что пока Украина уступает России в плане техники.

«Поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», - сказал Зеленский.

Ранее внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека заявила, что Зеленскому следует руководствоваться принципами человечности для мирного урегулирования в стране.