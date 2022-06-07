Кадыров: чеченские подразделения вместе с другими силами России и ЛНР ведут массированное наступление на украинские позиции

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7 июня 2022, 15:58

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чеченские подразделения вместе с другими силами Российской Федерации и Луганской народной республики осуществляют массированное наступление на украинские позиции. Об этом проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов. Используя новые тактические приемы, они стали еще намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кадырова.

Как сообщалось ранее во вторник, руководитель министерства иностранных дел ДНР Наталья Никанорова сделала заявление о том, что в ближайшем будущем обстрелы Донецка прекратятся. По словам Никаноровой, освобождение территории республики уже близко.