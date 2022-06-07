Президент Зеленский запретил пускать корабли ВМФ РФ в порты Украины

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7 июня 2022, 22:49 Источник: Свободная Пресса

Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью газете Financial Times, в котором заявил, что «незалежная» готова самостоятельно «экспортировать на 100% всего, что у нее есть».

Политик подчеркнул, что выступает резко против посещения российскими кораблями портов Украины. Однако он настаивает, что готов к работе по схеме, ранее поддержанной ООН.

«Мы готовы к нормальным цивилизованным условиям, но безопасным условиям… Схема простая, которая была предложена нами, поддерживалась ООН. Схема безопасного морского коридора, который могут сделать корабли любой страны-партнера, кроме России», — приводит слова гаранта Украины «Свободная Пресса».

Президент Украины Владимир Зеленский в том же интервью опять заявил о своей готовности идти на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным

Также политик признал, что Украина проигрывает России в плане техники, и поэтому не может наступать.