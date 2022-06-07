Депутат Госдумы Делимханов: «Мы избавим Украину от нечисти, Россия победит»

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7 июня 2022, 16:32

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, Russian State Duma / globallookpress.com

Украина будет избавлена от «нечисти», Российская Федерация одержит победу. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной Думы, участник специальной операции на территории соседней страны Адам Делимханов.

«Мы избавим Украину от нечисти, Россия победит. Пусть восторжествует справедливость!» — сказал политик в ходе своего выступления на сегодняшнем пленарном заседании нижней палаты парламента.

Также Делимханов отметил, что «те, кто неуважительно и оскорбительно высказываются о нашем президенте и стране», понесут заслуженное наказание.

Как сообщалось ранее во вторник, Рамзан Кадыров проинформировал, что чеченские подразделения вместе с другими силами РФ и Луганской народной республики осуществляют массированное наступление на позиции украинских националистов.