Глава Минобороны России Шойгу: на сегодня освобождено 97% территории ЛНР

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7 июня 2022, 13:34

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

На данный момент освобождено 97% территории ЛНР. Об этом, как передает ТАСС, заявил Сергей Шойгу, руководитель министерства обороны Российской Федерации.

«На сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской народной республики», — процитирован Шойгу в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также министр отметил, что мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь» полностью очищен от мин, в том числе подземные коммуникации предприятия.

Как сообщалось ранее во вторник, Сергей Шойгу указал, что общее число попавших в плен военнослужащих Украины достигло 6 489 человек.