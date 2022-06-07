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Сергей Шойгу: общее число плененных украинских военных достигло 6 489 человек

, 13:18

Сергей Шойгу: общее число плененных украинских военных достигло 6 489 человек
Министр обороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Общее число попавших в плен военнослужащих Украины достигло 6 489 человек. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Общее число плененных украинских военных достигло 6 489 человек», — процитирован Шойгу в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Также глава Минобороны рассказал, что за последние десять день специальной операции была уничтожена 51 единица боевой техники, поступившей на территорию Украины из-за рубежа.

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Шойгу заявил об освобождении расположенного в Донбассе города Святогорска.

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