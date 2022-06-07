Министр обороны России Шойгу заявил об освобождении от сил Украины Святогорска в Донбассе

Город Святогорск, расположенный на территории Донбасса, освобожден от украинских сил. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Шойгу, руководитель министерства обороны Российской Федерации.
«Шойгу заявил об освобождении Святогорска в ДНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.
Также министр проинформировал о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка.
Ранее во вторник сообщалось, что артиллерия РФ уничтожила на Украине самоходку, переданную киевской стороне Норвегией, и две гаубицы М777 американского производства.