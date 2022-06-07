Министр обороны России Шойгу заявил об освобождении от сил Украины Святогорска в Донбассе

Аргументы Недели → Политика 13+

7 июня 2022, 13:05

Министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Город Святогорск, расположенный на территории Донбасса, освобожден от украинских сил. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Шойгу, руководитель министерства обороны Российской Федерации.

«Шойгу заявил об освобождении Святогорска в ДНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Также министр проинформировал о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка.

Ранее во вторник сообщалось, что артиллерия РФ уничтожила на Украине самоходку, переданную киевской стороне Норвегией, и две гаубицы М777 американского производства.