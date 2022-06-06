Замглавы Совбеза РФ Нургалиев: страны СНГ планируют начать подготовку единых учебников истории

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6 июня 2022, 21:21

Рашид Нургалиев, замсекретаря Совбеза РФ, Kremlin Pool/ Global Look Press

Государства СНГ намерены в ближайшее время начать разработку единых учебников по истории Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал в понедельник, 6 июня, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

«В ближайшее время страны СНГ планируют начать подготовку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток очернения подвига советского народа в борьбе с фашизмом», − отметил чиновник в интервью «Российской газете».

Помимо сферы преподавания истории, по словам Нургалиева, страны СНГ намерены развивать гуманитарное сотрудничество, включая вопросы сохранения общего культурно-исторического наследия и общих гуманистических ценностей.

Вопреки евразийской интеграции на постсоветском пространстве, Запад ставить долгосрочную цель развал СНГ на противостоящие друг другу страны.