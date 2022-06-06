Бывший депутат Рады Кива предрек, что президент Украины Зеленский скоро сбежит в Великобританию

Украинский президент Владимир Зеленский скоро сбежит в Великобританию. Соответствующий прогноз высказал Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.
Политик разместил в своем Telegram-канале видео из британской столицы, на котором запечатлен экс-глава Украины Петр Порошенко.
«Порошенко, сбежав из Украины, прогуливается в Лондоне», — прокомментировал выложенные кадры Кива.
По словам автора поста, «Зеленский со своей труппой “95 квартала” тоже скоро туда сбежит, у него все для этого готово».
Ранее в понедельник сообщалось, что депутат Госдумы Андрей Картаполов допустил размещение миротворцев ОДКБ на освобожденных украинских территориях после завершения российской специальной операции.