Бывший депутат Рады Кива предрек, что президент Украины Зеленский скоро сбежит в Великобританию

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6 июня 2022, 16:26

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский скоро сбежит в Великобританию. Соответствующий прогноз высказал Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

Политик разместил в своем Telegram-канале видео из британской столицы, на котором запечатлен экс-глава Украины Петр Порошенко.

«Порошенко, сбежав из Украины, прогуливается в Лондоне», — прокомментировал выложенные кадры Кива.

По словам автора поста, «Зеленский со своей труппой “95 квартала” тоже скоро туда сбежит, у него все для этого готово».

Ранее в понедельник сообщалось, что депутат Госдумы Андрей Картаполов допустил размещение миротворцев ОДКБ на освобожденных украинских территориях после завершения российской специальной операции.