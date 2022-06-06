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Депутат Госдумы Картаполов допустил размещение миротворцев ОДКБ на освобожденных территориях Украины после завершения спецоперации

, 14:58

Депутат Госдумы Картаполов допустил размещение миротворцев ОДКБ на освобожденных территориях Украины после завершения спецоперации
Миротворцы ОДКБ, MOD Russia / globallookpress.com

Депутат российской Государственной Думы Андрей Картаполов допустил размещение миротворцев ОДКБ на освобожденных украинских территориях после завершения специальной операции Москвы. Об этом информирует ТАСС.

«Пока идет специальная военная операция, в миротворцах ОДКБ нет необходимости, но после ее окончания "возможны разные варианты", заявил Андрей Картаполов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

По словам парламентария, в будущем нельзя исключать размещения миротворческих сил на освобожденных территориях Украины, а также в ДНР и ЛНР.

Как сообщалось ранее, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что сегодня, 6 июня, в республике состоится первое заседание суда над британскими наемниками.

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