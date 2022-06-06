Пушилин: сегодня в ДНР пройдет первое заседание суда над британскими наемниками, не исключена высшая мера наказания

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6 июня 2022, 14:21

Глава ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Сегодня, 6 июня, в ДНР пройдет первое заседание суда над британскими наемниками, не исключена высшая мера наказания. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал руководитель республики Денис Пушилин.

«Сегодня в ДНР состоится первое заседание суда в отношении британских наемников, не исключена высшая мера наказания, сообщил Пушилин. Верховный суд ДНР сообщил, что приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении наемников из Британии и Марокко», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее в понедельник стало известно, что депутат Госдумы России Александр Бородай выехал с отрядом Союза добровольцев Донбасса на штурм опорного пункта Вооруженных сил Украины в Харьковской области.