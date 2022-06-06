ITV: тори сегодня могут объявить о старте процедуры вотума недоверия Борису Джонсону

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6 июня 2022, 10:46 Источник: ITV

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Michael Kappeler / globallookpress.com

В понедельник, 6 июня, представители британских парламентариев из Консервативной партии могут объявить о старте процедуры вотума недоверия в отношении премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Предполагается, что сегодня соответствующее заявление сделает председатель руководящего комитета Консервативной партии. Уже через несколько дней после этого может пройти тайное голосование тори.

Напомним, ранее стало известно, что вотум недоверия Борису Джонсону может быть вынесен после того, как он утратил поддержку большинства членов парламента Великобритании от Консервативной партии на фоне скандала вокруг вечеринок в резиденции на Даунинг-стрит в период общенационального локдауна.