Борис Джонсон: я не могу представить, как мой уход в отставку сейчас может считаться ответственным решением

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1 июня 2022, 17:18 Источник: РИА Новости

Борис Джонсон, фото: Tejas Sandhu/globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на критику и мнение о том, что ему могут вынести вотум недоверия из-за вечеринок с его участием в период распространения в Соединенном королевстве COVID-19.

Газета Telegraph опубликовала слова британского премьера, который "много и долго думал" по поводу отставки.

"Я просто не могу представить, как мой уход в отставку в нынешней ситуации может считаться ответственным решением", - цитирует издание Джонсона, имеющего в виду рост цен в стране и ситуацию на Украине.

Издание Evening Standard со ссылкой на члена палаты лордов Уильяма Хейга ранее написало, что из-за скандала Джонсон потерял поддержку многих своих сторонников, Консервативной партии нужно будет решить этот вопрос, голосование может пройти уже в июне.