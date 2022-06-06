Замглавы МИД ЛНР Сорока: украинских националистов, которых будет судить трибунал в республике, накажут согласно ее законам

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6 июня 2022, 10:24 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинских националистов, которых будет судить трибунал в Луганской народной республике, накажут согласно ее законам. На это, как пишет Telegram-канал РИА Новости, указала Анна Сорока, заместитель министра иностранных дел ЛНР.

«Украинские националисты, которых будет судить военный трибунал в ЛНР, понесут наказание согласно законодательству республики, заявила РИА Новости первый замглавы МИД ЛНР, глава профильной комиссии по сбору доказательств Сорока», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

По словам дипломата, ряд статей Уголовного кодекса ЛНР предусматривают пожизненное заключение, при этом на смертную казнь в республике действует мораторий.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов высказал мнение о том, что имущество украинских бизнесменов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука на территории региона нужно национализировать.