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Министр экономики Швейцарии Пармелен считает, что антироссийские санкции не достигли своей цели

, 21:04 Источник: ТАСС

Министр экономики Швейцарии Пармелен считает, что антироссийские санкции не достигли своей цели
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен. Фото: Marijan Murat/globallook.com

Неэффективными назвал санкции, введенные Западом в отношении России, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен. Его мнение приводит в воскресенье газета Blick.

«Если цель санкций состоит в скорейшем прекращении боевых действий на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута», - сказал Пармелен.

В качестве другого аспекта неэффективности антироссийских санкций министр привел ситуацию с поставками в Европу нефти из РФ. По его словам, Россия стала меньше экспортировать ее на Запад, зато начала продавать по более высоким ценам другим странам. «Для Москвы результат один и тот же», - констатировал Пармелен.

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