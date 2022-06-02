Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, включив эмбарго на нефть, патриарх Кирилл в чёрный список не попал

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2 июня 2022, 17:13 Источник: Интерфакс

Nicolas Landemard/globallookpress.com

Европейский союз в четверг одобрил шестой пакет санкций против Российской Федерации. Агентство Bloomberg проинформировало, что в него вошли частичное эмбарго на нефть из России, санкции в отношении Сбербанка.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в санкционный список не включен. Власти Венгрии просили и настаивали, чтобы в новый пакет санкций ЕС глава РПЦ не попал.

Окончательное утверждение и официальная публикация шестого пакета антироссийских санкций ожидаются в пятницу, 3 июня.

Напомним, главы государств и правительств стран ЕС 30 мая договорились, что "шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, и на нефтепродукты, поставляемые из России". Исключение, как настаивала Венгрия, сделают для нефти, поставляемой по трубопроводам.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала о достигнутой договоренности об отключении Сбербанка России от SWIFT.