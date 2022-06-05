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Аргументы Недели Политика 13+

Турецкий президент Эрдоган: из-за «российско-украинского кризиса» в Европе наблюдается паника

, 16:24

Турецкий президент Эрдоган: из-за «российско-украинского кризиса» в Европе наблюдается паника
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Michael Kappeler / globallookpress.com

В Европе наблюдается паника из-за «российско-украинского кризиса». С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса», — процитирован политический деятель в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Эрдоган указал на то, что позиция турецкой стороны по присоединению Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу не изменится без выполнения требований Анкары.

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