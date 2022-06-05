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5 июня 2022, 16:10

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Позиция Турции по присоединению Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу не изменится без выполнения требований Анкары. На это, как передает ТАСС, указал турецкий президент Реджеп Эрдоган.

«Позиция Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО не изменится без выполнения требований Анкары, заявил Эрдоган», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Анкара обвиняет Стокгольм и Хельсинки в поддержке и укрывательстве курдских представителей и других групп, которые она считает террористическими.

Ранее на текущей неделе стало известно о выдвижении Реджепа Эрдогана кандидатом на выборы президента, которые состоятся в Турции летом 2023 года.