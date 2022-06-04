Эрдоган выдвинут в кандидаты на выборах президента Турции

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4 июня 2022, 19:40 Источник: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Mustafa Kaya/globallook.com

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу был выдвинут кандидатом на президентские выборы, которые пройдут летом 2023 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

В субботу прошел съезд партии, где было принято решение выдвинуть Эрдогана на выборы от Народного альянса, в который входит ПСР и Партия националистического движения.

«Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились», - сказал Челик.

Сообщается, что оппозиционные партии Турции пока не выдвинули своих кандидатов.

Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 28 августа 2014 года. В 2018 году он был переизбран.