Победа Эрдогана на выборах-2023 маловероятна

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2 июня 2022, 14:33

Экономический кризис в Турции обрушил рейтинги действующего президента, опросы общественного мнения свидетельствуют об утрате доверия. Кроме того, оппозиция собирается выдвинуть во втором туре единого кандидата, что существенно увеличит её шансы.



Эрдоган пытается упрочить свои позиции за счёт внешнеполитической деятельности – военной спецоперации в Сирии, блокировки заявок Швеции Финляндии на вступление в НАТО. Сейчас основными оппозиционными кандидатами являются мэры Стамбула и Анкары. Опрос граждан показал, что за первого отдать свои голоса готовы 49,7%, за второго – 53,9%. В то же время поддержка действующего находится на уровне не выше 40,8%. Причина низкого рейтинга Эрдогана – экономическая ситуация в стране. Национальная валюта по итогам прошлого года подешевела на треть, уровень инфляции достиг рекордных 70% в апреле.



Выдвижение единого кандидата повысило бы шансы оппозиции на победу в президентских выборах, но разница идеологии оппозиционных партий пока мешает их объединению. Например, убеждения националистов противоречат целям Рабочей партии. Попытки Эрдогана вернуть популярность путём военных действий в Сирии, противостояния с Финляндией и Швецией не находят отклика у большинства представителей среднего класса в Турции. Поддерживают президента преимущественно в провинции, но даже там его рейтинги снижаются.



