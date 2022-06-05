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Тихановская сообщила о том, в составе украинской армии находится около полутора тысяч белорусских граждан

, 15:41 Источник: "Коммерсантъ"

Тихановская сообщила о том, в составе украинской армии находится около полутора тысяч белорусских граждан
Светлана Тихановская, Alberto Ortega/globallook.com

По словам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, в составе вооруженных сил Украины есть несколько белорусских батальонов. Об этом она сообщила в воскресенье в интервью газете Corriere della Sera (Италия).

Оппозиционерка рассказала, что воинские формирования из числа белорусов для помощи Украине были организованы с первых дней спецоперации.

«Сейчас это 1500 человек. Они [батальоны] разнообразны в разных городах, под руководством украинской армии», — заявила Тихановская.

Она также добавила, что некоторые белорусы, число которых она не может называть, проходят сейчас подготовку в зарубежных странах, чтобы затем присоединиться к ВСУ.

В первые дни российской спецоперации в Украине Тихановская выступила с ее критикой и призвала своих сторонников идти в добровольцы, чтобы защищать украинские города. 

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