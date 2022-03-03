Белорусская оппозиционерка Тихановская призвала своих сторонников идти добровольцами защищать украинские города

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3 марта 2022, 11:04 Источник: ng.ru

Фото: MAREK HANYZEWSKI/NEWSPIX via www

Лидер белорусских оппозиционеров Светлана Тихановская выступила против участия армии Беларуси в военных действиях на Украине и объявила антивоенную мобилизацию.

В своем обращении Тихановская отмечает: «Наша страна вопреки нашей воле стала агрессором», а белорусов просто используют «в этом смертельном конфликте».

Лидер белорусских демократов заявляет:

«Мы, граждане Республики Беларусь, выступаем против участия Беларуси в военных действиях Кремля против Украины и требуем вывода российских войск с территории Беларуси».

Тихановская также считает, что «часть суверенитета Лукашенко просто сдал», а белорусы превращаются в людей, «которых все начинают ненавидеть». Она напоминает, что происходит это одновременно с жесткими репрессиями в Белоруссии, когда любое проявление инакомыслия наказывается.

Светлана Тихановская заявила о единой цели украинского и белорусского народов. Она сообщила, что многие её сторонники уезжают воевать на Украину, а фонд BySol поставляет экипировку на фронт. По её словам, фонд «Страна для жизни» и Центр белорусской солидарности содействуют тем, кто бежит из Украины в Польшу, а движение «Супрациў» помогает формировать отряды белорусов для отправки на фронт.

Тихановская заявила, что в ближайшие дни усилия оппонентов Лукашенко будут сосредоточены на том, чтобы «мешать информационной войне, которую ведут диктаторы», «мобилизовать матерей, чтобы помешать отправке их сыновей, братьев и мужей воевать против украинцев», «мешать режиму воевать (выводить из строя технику, парализовать работу государственной инфраструктуры), усилить экономическое сопротивление (забирать вклады, обналичивать счета, лишать режим денег) и формировать отряды белорусских добровольцев, которые готовы «защищать украинские города».





