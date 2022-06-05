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El Pais: Испания готова поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты

, 08:54

El Pais: Испания готова поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты
Танк, Philipp Schulze / globallookpress.com

Испания готова поставить Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки и зенитные ракеты. Соответствующие сведения, как передает ТАСС, оказались в распоряжении издания El Pais.

«Правительство Испании готово поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты, сообщила газета El Pais. По ее информации, до настоящего момента власти Испании передали украинской стороне боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение — гранатометы или пулеметы», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выступил с предложением о переименовании Украины в УГИЛ.

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