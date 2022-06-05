Представитель Запорожской ВГА Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ

Аргументы Недели → Политика 13+

5 июня 2022, 08:26 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Флаг Украины, Raul Moreno / globallookpress.com

Украину следует переименовать в УГИЛ. С соответствующим предложением выступил Владимир Рогов, представитель Запорожской военно-гражданской администрации.

«Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил переименовать Украину. "Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова", — сказал РИА Новости Рогов», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

По словам собеседника журналистов, именно выходцы с Западной Украины в настоящий момент занимают ключевые должности в других регионах бывшей советской республики.

Как сообщалось ранее в воскресенье, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не разрешает киевской стороне вести переговоры с Москвой.