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Представитель Запорожской ВГА Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ

, 08:26 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Представитель Запорожской ВГА Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ
Флаг Украины, Raul Moreno / globallookpress.com

Украину следует переименовать в УГИЛ. С соответствующим предложением выступил Владимир Рогов, представитель Запорожской военно-гражданской администрации.

«Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил переименовать Украину. "Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова", — сказал РИА Новости Рогов», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

По словам собеседника журналистов, именно выходцы с Западной Украины в настоящий момент занимают ключевые должности в других регионах бывшей советской республики.

Как сообщалось ранее в воскресенье, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не разрешает киевской стороне вести переговоры с Москвой.

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