Американский дипломат Брайза: если Киев применит американские РСЗО против России, он лишится поставок западного оружия

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4 июня 2022, 20:35 Источник: РИА Новости

Американская РСЗО HIMARS, Lance Cpl. Dean Gurule/globallook.com

Если Киев применит американские системы залпового огня HIMARS для ударов по целям в России, поставки вооружений Украине прекратятся. Об этом заявил в беседе с РИА Новости американский дипломат Мэтью Брайза.

Он привел слова госсекретаря США Энтони Блинкена, сказанные на недавней пресс-конференции, о том, что между Вашингтоном и Киевом существуют "давние доверительные связи". В США уверены, что Украина не станет применять американские РСЗО для ударов по России.

«Украинцы понимают, что если они используют на территории России это оружие, которое так отчаянно просили у США, поток вооружений на Украину скоро прекратится», - сказал Брайза.

Ранее сообщалось, что США одобрили поставки Украине РСЗО, способных бить на десятки миль дальше любой артустановки, которая сегодня есть у Киева.